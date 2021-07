UFFICIALE: sei club non iscritti tra i professionisti, possibile ricorrere al Collegio di Garanzia

Sono stati respinti tutti i ricorsi richiedenti la concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2021/22. Il Consiglio Federale ha deliberato la mancata iscrizione in Serie B del Chievo Verona e in Lega Pro del Carpi, della Casertana, del Novara, della Paganese e della Sambenedettese. Da oggi e fino a lunedì scatta la corsa al ripescaggio (il Cosenza spera nel ritorno tra i cadetti), mentre le bocciate hanno tempo 48 ore per ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

