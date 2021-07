UFFICIALE – Pellegrino rimane al suo posto, Le Mura: “Massima fiducia nelle sue qualità”

Maurizio Pellegrino sarà il direttore dell’area sportiva del Calcio Catania anche nel corso della stagione che inizia oggi; l’ufficialità giunge dopo i recenti incontri programmatici del dirigente rossazzurro con i vertici della SIGI e con l’amministratore unico Nico Le Mura, che illustra così il valore strategico della conferma: “Nel 2020/21, Maurizio Pellegrino ha saputo scegliere professionisti molto capaci e metodi funzionali allo sviluppo dell’area sportiva, diretta con equilibrio, lucidità e competenza. Il lavoro svolto è stato ampiamente positivo, come dimostrano il quinto posto ottenuto sul campo dalla prima squadra e le ripetute soddisfazioni offerte dalle giovanili, con la crescita tecnica di individualità promettenti, e dal settore femminile, con la promozione in Serie C. La fiducia nelle qualità morali e professionali del nostro dirigente è massima”. Il direttore Pellegrino aggiunge: “Ringrazio la proprietà e l’amministratore unico Nico Le Mura per il costruttivo confronto, indispensabile nell’esclusivo interesse del club”. Nei prossimi giorni, SIGI e Calcio Catania renderanno nota la data di una conferenza stampa congiunta relativa ai programmi per la stagione 2021/22.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***