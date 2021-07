UFFICIALE: Segreteria Settore Giovanile, Pino Fichera lascia il Calcio Catania

Pino Fichera non è più il Segretario del Settore Giovanile del Calcio Catania. Notizia da lui stesso ufficializzata un paio di giorni addietro su Facebook: “Ho appreso questa mattina che il mio contratto con il Calcio Catania, scaduto in data 30 giugno u.s., non sarà rinnovato. La società, che pure ha manifestato apprezzamento per il lavoro da me svolto, non ha la disponibilità economica per poter provvedere al rinnovo. Mi dispiace dover vergare queste note, se lo faccio è per rendere noto il mio disimpegno lavorativo dal Calcio Catania e non certo per evidenziare il momento di grande difficoltà di una delle società più importanti e gloriose del panorama calcistico nazionale. Un caro saluto ed un caloroso ringraziamento a quanti mi hanno collaborato. Tutti indistintamente. Grazie e a presto a rivederci”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***