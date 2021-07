WELBECK: lascia Catania uno dei migliori, ripercorriamo la sua esperienza in rossazzurro

Con la formalizzazione dell’accordo tra l’ U.S. Catanzaro e Nana Welbeck, il mediano italo-ghanese pone ufficialmente fine alla sua avventura catanese. È doveroso comunque ribadire che il vincolo contrattuale tra l’ex Atalanta e la società rossazzurra è scaduto lo scorso 30 Giugno e pertanto il calciatore era libero di accordarsi con un’altra società; ovviamente perdere a costo zero uno dei migliori elementi della passata stagione, specialmente in favore di una diretta rivale, non è mai piacevole ma quando la volontà di un ragazzo è votata verso altri lidi la società di appartenenza può fare ben poco. Il direttore Pellegrino aveva già formalizzato la proposta di rinnovo ma il canterano del Brescia ha preferito sposare la causa giallorossa.

Nonostante una finale amaro, l’avventura di Welbeck alla pendici dell’Etna può considerarsi positiva. Arrivato un po’ in sordina nell’estate del 2019 dopo l’esperienza al Mladost Kakanj (Seria A bosniaca), il ventiseienne centrocampista iniziò sin subito ad imporsi in termini di quantità e dinamismo. Nonostante dei piedi non proprio “educati”, l’ottima prima parte del campionato 19/20 (10 partite da titolare ed 1 gol) lo elesse immediatamente a uomo cardine della mediana etnea, sebbene dal mese di Novembre in poi l’atleta africano fu confinato ai box a causa di un problema fisico che ne mise in dubbio l’idoneità fisica. Dopo i doverosi accertamenti, verso la fine di Gennaio lo staff medico gli accordò il benestare per l’attività agonistica, rimettendolo nuovamente a disposizione di mister Lucarelli. Prima dell’interruzione del campionato a causa della pandemia, il nativo di Accra (Ghana) totalizzò altre 4 presenze per un totale di 110’.

La stagione appena trascorsa è stata quella della definitiva consacrazione, nella quale il classe ‘94 si è dimostrato uno dei migliori dell’intera annata. Le 35 presenze totali, condite da 1 rete, non fanno altro che testimoniare l’importanza dell’incontrista ghanese sulle sorti della compagine rossazzura, con la garra e la grinta in fase di interdizione che spesso lo hanno innalzato a migliore in campo. Nonostante il contratto in scadenza ed un finale in calando, l’ormai ex rossazzurro non ha mai lesinato impegno e professionalità, lottando sempre su ogni pallone ed onorando fino all’ultimo la maglia etnea. Adesso che le strade tra il calciatore ed il Catania si sono definitivamente separate non resta che augurare il meglio a Nana Welbeck e reperire sul mercato un valido sostituto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***