ACCADDE OGGI – 16 luglio 2015, Zenga: “Pulvirenti, sono rimasto senza parole…”

Era il 16 luglio 2015, anno in cui il Catania pagò con la retrocessione d’ufficio in Lega Pro gli sviluppi dell’inchiesta ‘I Treni del Gol’, che ancora oggi però ha lasciato numerosi punti interrogativi. L’ex allenatore rossazzurro Walter Zenga, attuale tecnico del Cagliari che sottolinea spesso di avere commesso un errore clamoroso lasciando Catania, a La Gazzetta dello Sport commentò in questi termini la vicenda: “Mi piace ricordare Pulvirenti vicino a me in panchina, che soffre per amore della sua squadra. Il resto mi ha lasciato senza parole, ma so quanto sta soffrendo la gente di Catania adesso”. Sofferenza che, purtroppo, a distanza di anni prosegue con la squadra ancora militante nell’inferno della Serie C e la tifoseria in ansia per il futuro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***