ACCADDE OGGI: 10 agosto 2015, prima gara ufficiale del Catania dopo i “Treni del Gol”

10 agosto 2015. Il Catania è un cantiere aperto con tantissimi calciatori in uscita ed un ambiente profondamente deluso ed amareggiato dalla retrocessione d’ufficio in Lega Pro. Conseguenza della vicenda legata ai “Treni del Gol”, ancora oggi dai contorni non proprio chiarissimi visto che a pagare è stato esclusivamente il club rossazzurro. Doppio salto consecutivo all’indietro – dalla A alla terza serie – per l’Elefante che, allora, in uno stadio “Angelo Massimino” semideserto disputò la prima gara ufficiale della stagione 2015/16. Avversaria in Coppa Italia la Spal, vincitrice sul campo per 1-0 grazie alla rete siglata da Gianmarco Zigoni al 59′.

Il Catania guidato da mister Giuseppe Pancaro, tuttavia, venendo a conoscenza del fatto che i ferraresi avessero schierato il calciatore Mattia Finotto – sceso in campo pur non avendo scontato una squalifica a suo carico in seguito all’incontro tra Avellino e Monza dell’11 agosto 2013 – fece valere le proprie ragioni successivamente, ottenendo la vittoria per 3-0 a tavolino. Fu l’inizio del cammino etneo nell’inferno della Lega Pro.

