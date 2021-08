ACCADDE OGGI: 4 agosto 2005, il Catania si aggiudica il “Memorial Massimino”

4 agosto 2005. Appuntamento estivo con il “Memorial Angelo Massimino”, trofeo nato da un’idea particolarmente apprezzata della famiglia Gaucci. Fu l’ultima volta, prima di riproporlo a gennaio 2018. Catania vittorioso per 1-0 contro gli sloveni del Nk Lubiana. A decidere l’incontro Gionatha Spinesi, uno dei più prolifici attaccanti della storia rossazzurra, davanti a circa 6mila spettatori. La squadra di Pasquale Marino riscattò la sconfitta dell’edizione precedente. In quella stagione l’Elefante disputò un campionato esaltante e divertente, staccando il pass per il ritorno in Serie A dopo oltre vent’anni di attesa.

