ACCADDE OGGI: 7 agosto 2019, il Catania onora la memoria di Salmeri

7 agosto 2019. Il Catania si aggiudica la quinta edizione del ”Memorial Marco Salmeri”, per la seconda volta a distanza di quattro anni. Ospite la Prima Squadra del Catania partecipante ad un triangolare con le due squadre di Milazzo, la SSD 1937 e la SS Milazzo. Un modo per onorare la memoria del calciatore Marco Salmeri, scomparso nel 2014 all’età di 23 anni a causa di un tragico incidente stradale ed all’epoca tesserato del Due Torri.

In una precedente edizione del Memorial, quando allenava il Due Torri, Antonio Venuto commentò così la scomparsa di Salmeri a messinasportiva.it: “Mi emoziono ancora oggi al pensiero che Marco è stato per tre anni un mio calciatore, praticamente quasi un figlio. Insieme abbiamo vissuto a Milazzo dei momenti indimenticabili. Le mie migliori stagioni in carriera sono coincise proprio con la presenza in rosa di Salmeri che ha vinto tre campionati di fila. Io sono subentrato in Eccellenza e da lì siamo arrivati in Lega Pro, fino alla semifinale playoff persa in Seconda Divisione con l’Avellino. Il ricordo è struggente e le parole dei genitori mi fanno assumere una maggiore responsabilità anche per il futuro”.

