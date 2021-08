ACCADDE OGGI (Video): 2 agosto 2018, Catania ripescato. Anzi no…

2 agosto 2018. Il giorno della grande illusione. Quello in cui da più parti veniva dato frettolosamente per scontato il ripescaggio del Catania in Serie B, a seguito delle mancate iscrizioni di Avellino, Bari e Cesena. In realtà l’ufficialità non arrivò mai ed il Catania rimase in C, dopo una lunga estate di polemiche e veleni per la decisione assunta dal Commissario Fabbricini e dal Presidente della Lega B Balata di decretare il blocco dei ripescaggi.

Inizialmente furono giorni di festa in città. “Musica c’è musica, Catania aBBalla!!”, commentò Marco Biagianti sui social. Il primo cittadino Salvo Pogliese, invece, si espresse così: “Siamo in serie B. Giustizia è fatta. Che sia uno straordinario punto di partenza per la squadra e la città. Stringiamoci al Catania, orgogliosi dei nostri colori che mai abbiamo abbandonato, nella buona e nella cattiva sorte, dai polverosi campi di periferia a quelli prestigiosi della serie A. Perché il Catania è più di una squadra di calcio e la nostra è più di una tifoseria: una grande comunità umana, orgogliosa dei suoi simboli, orgogliosa della sua città. Viva Catania!”. Poi, la doccia gelata scoppiando un vero e proprio caos nel calcio italiano. Ingiustizia fu fatta.

VIDEO – Le immagini della festa illusoria al “Massimino”

