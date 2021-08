AGENZIA ENTRATE E COMUNE MASCALUCIA: senza garanzia di solidità, nessun passo avanti

Fa discutere il comunicato emesso dal Calcio Catania attraverso cui si evince l’impossibilità di rispettare la scadenza federale del 2 agosto. All’interno della nota si parla anche del fatto che “proseguono in questi giorni le trattative con investitori esteri ed è in dirittura d’arrivo quella con un imprenditore locale molto attivo e determinato, che con lungimiranza e passione mira a garantire un apporto per il riequilibrio economico-finanziario del Calcio Catania”. Davvero si muoverà qualcosa, oppure sono soltanto parole non suffragate dai fatti? Attende notizie in merito anche l’Agenzia delle Entrate per poter riprendere le trattative per la definizione dell’ormai famosa transazione fiscale. Com’è noto, perchè vi possa essere un accordo con il fisco è necessario avere una garanzia di solidità finanziaria. Impossibile, altrimenti, fare passi avanti. Idem il Comune di Mascalucia, anche se in questo caso la situazione è abbastanza cristallizzata con un accordo raggiunto sulla base di un pagamento ventennale ma non ancora sottoscritto.

