AMARCORD: al via una nuova stagione, ecco i migliori piazzamenti nella storia del Catania

17 campionati di Serie A, 34 di B, 31 di terza serie (Prima Divisione, Serie C, Serie C1, 4 di Serie C2, 1 CND e un torneo di Eccellenza per un totale di 88 campionati disputati dal Catania nella sua storia, a partire dalle origini (nascita Società Sportiva Catania, anno 1929). L’Elefante, dunque, si appresta a vivere la 32/a partecipazione ad un campionato di terza serie, che storicamente la squadra etnea ha vinto sette volte, ultima delle quali nell’annata 1979-80, quando Lino De Petrillo subentrò in panchina a Gennaro Rambone, chiudendo con due punti di vantaggio sul Foggia secondo classificato.

Il Catania ha vinto anche un campionato di Serie B (stagione 1953/54) ed un CND (1994/95). Tra gli altri piazzamenti più importanti si ricordano la finale ottenuta in Coppa delle Alpi (1964), la semifinale di Coppa Italia maggiore (2007/08) e di Serie C (2019/20), due secondi posti in B (1949/50, 2005/06) e C (1977/78, 2017/18). Il miglior risultato di sempre è l’ottavo posto conquistato in tre occasioni diverse in Serie A (1960/61, 1964/65 e 2012/13) con il record di punti (56) stabilito nel 2013 (occasione in cui il Catania mise a segno 50 reti, tutt’oggi record di gol siglato in un torneo di massima serie). Il minor numero di reti subite (30) risale invece al 1970/71.

14 promozioni ottenute, la prima nel 1930 (in Prima Divisione) per ristrutturazione dei campionati. Le successive fanno riferimento al 1934 (dalla Prima Divisione alla B), 1939 (dalla C alla B), 1949 (in Serie B per illecito sportivo Avellino), 1954 (dalla B alla A), 1960 (in Serie A), 1970 (in A), 1975 (in B), 1980 (ancora in Serie B), 1983 (vittoria degli spareggi romani salendo in A), 1995 (salto in Serie C2), 1999 (Elefante in C1), 2002 (vittoria dei playoff eliminando in finale il Taranto) ed al 2006 (il Catania di Marino in Serie A). Quest’ultima fu l’ultima circostanza che vide la città etnea festeggiare una promozione, ben 15 anni fa.

