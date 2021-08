BALDINI: obiettivo ricompattare la squadra in attesa di chiarimenti

In attesa di capire come si evolverà la questione extracampo, in casa Catania si dovrà lavorare anche sull’ambito sportivo, completando una rosa a corto di uomini in alcuni reparti, placando i malumori dei tesserati per il mancato pagamento degli stipendi e fronteggiando i rallentamenti in ottica calciomercato legati proprio alla questione degli emolumenti non corrisposti. In tutto questo marasma mister Baldini dovrà essere bravo a gestire il gruppo.

Vedremo se gli scenari apocalittici (quali la messa in mora del club ed il conseguente svincolo dei calciatori) saranno evitati, ma occorrerà pagare quanto prima gli arretrati. A Francesco Baldini, un po’ come accaduto con il Lucarelli-bis, il compito di ovattare ed isolare la squadra dalle vicende extracalcistiche, focalizzandosi solo sugli allenamenti e sugli aspetti tecnico-tattici, sebbene adesso anche il tecnico toscano vorrà ricevere ulteriori chiarimenti dalla proprietà sull’immediato futuro del Calcio Catania 1946, dopo avere firmato un contratto di durata biennale.

