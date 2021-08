CATANIA 2021/22: ecco la rosa di mister Baldini aggiornata

Al momento sono una trentina i giocatori del Catania facenti parte della Prima Squadra, in vista della stagione 2021/22. Abbiamo inserito nell’elenco a disposizione di mister Francesco Baldini anche Mariano Izco, ma resta un punto interrogativo la presenza dell’argentino che non risulta abbia ancora ufficializzato il rinnovo contrattuale ma continua ad allenarsi regolarmente con i compagni ed ha preso parte all’amichevole disputata con la Jonica FC, giocando dal 1′. Chiaro che bisognerà anche intervenire in uscita nei prossimi giorni per alleggerire la rosa.

PORTIERI – Andrea Sala, Giuseppe Stancampiano, Michele Truppo

TERZINI – Luca Calapai, Alessandro Albertini, Andrea Zanchi, Giovanni Pinto

DIFENSORI CENTRALI – Simone Pino, Mario Noce, Simone Sales, Claiton, Antonio Giosa, Juan Cruz Monteagudo

CENTROCAMPISTI – Mariano Izco (?), Giacomo Rosaia, Luis Maldonado, Alessandro Provenzano, Riccardo Cataldi, Giulio Frisenna

ATTACCANTI – Tommaso Ceccarelli, Antonio Piccolo, Andrea Russotto, Simone Russini, Reginaldo, Manuel Sarao, Felipe Estrella, Alessandro Gatto, Gabriel Bianco

GIOVANI IN ORBITA PRIMA SQUADRA – Francesco Borriello, Salvatore Le Mura, Flavio Russo, Lorenzo Tropea

