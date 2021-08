CATANIA 2021/22: si apre il mese di agosto, sullo sfondo l’inizio di una nuova stagione

L’arrivo del mese di agosto coincide con il ritorno al calcio giocato. Scatta il conto alla rovescia verso l’inizio dei campionati. Il torneo di Serie C prenderà il via domenica 29 agosto, con il primo turno di Coppa Italia di categoria a fare da prologo alla nuova stagione.

In casa rossazzurra la SIGI, società controllante del club etneo, guarda all’immediato futuro. Lunedì è prevista una riunione in sede che precede il rinnovo del CdA. La S.p.A. etnea si prepara ad onorare le prime scadenze federali della nuova stagione, mentre si attendono novità in merito alle interlocuzioni in corso con il gruppo maltese interessato al Catania. Martedì 10 agosto sarà poi un’altra giornata campale. È fissata l’udienza relativa alla richiesta di sequestro conservativo per il fallimento della Calcio Catania Servizi S.r.l., la società di servizi operante in passato a Torre del Grifo e dichiarata fallita dalla Sezione Fallimentare del Tribunale etneo nel settembre dello scorso anno.

Poi c’è attesa per la composizione dei gironi e i calendari, la cui presentazione è slittata. Del resto i ricorsi presentati in sede di giustizia amministrativa dalle società escluse dai campionati (Chievo in B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in C) di fatto hanno allungato i tempi. Inoltre l’FC Messina, squadra vincitrice dei play-off di Serie D, ha presentato ricorso contro FIGC e Lega Pro presso il Collegio di Garanzia del CONI per la non ammissione in Serie C. Sarà l’ennesima estate “rovente”?

