CATANIA 7-1 JONICA FC: in particolare evidenza Russotto e Rosaia, Izco in campo dal 1′

Si è conclusa la prima partita amichevole di precampionato disputata dal Catania a Torre del Grifo Village. Come prevedibile, i rossazzurri hanno vinto con ampio margine al cospetto della Jonica FC, formazione militante nel torneo di Eccellenza. Sul rettangolo verde è spiccata la presenza del centrocampista argentino Mariano Izco, che mister Francesco Baldini ha schierato dal 1′. Izco ha totalizzato 45′ venendo sostituito ad inizio ripresa da Jacopo Dall’Oglio. Sostanziale equilibrio nel primo tempo, con Ortiz che ha portato a sorpresa in vantaggio la formazione ospite. Reazione praticamente immediata del Catania che cala il tris prima dell’intervallo in virtù delle reti siglate da Provenzano (35′), Russotto (38′) e Ceccarelli (41′).

Nella seconda frazione cresce la squadra dell’Elefante che travolge i santateresini facendo entrare nel tabellino dei marcatori ancora Russotto, Rosaia, il giovane Russo e nuovamente Rosaia, il quale fissa il risultato sul 7-1 segnando il gol più bello dell’incontro. Non sono scesi in campo Sala, Albertini, Claiton, Sarao, Russini ed Estrella, quest’ultimo ancora a Genova ufficialmente per motivi personali.

