CATANIA: esordio assoluto in rossazzurro per otto giocatori

Sabato scorso, in occasione dell’esordio ufficiale dei rossazzurri nella stagione 2021/22, hanno realizzato la prima presenza in assoluto indossando la casacca del Catania otto giocatori. Francesco Borriello, 16 anni e 27 giorni, è entrato nella storia rossazzurra essendo il portiere più giovane tra i debuttanti con la maglia etnea. Per Juan Cruz Monteagudo invece non è stata solamente la prima apparizione con la squadra dell’Elefante, ma anche l’esordio nel calcio italiano. Soddisfazione ed emozione anche per altri giovani: Gabriele Bianco, Flavio Russo e Giulio Frisenna, che in precedenza non erano mai scesi in campo nel contesto di un match professionistico. Anche il centrocampista palermitano Alessandro Provenzano, che in passato fu del Catania in comproprietà, è sceso in campo per la prima volta rappresentando i colori rossazzurri a coronamento di un sogno atteso da anni, come da lui stesso dichiarato. Tommaso Ceccarelli ha iniziato la sua seconda esperienza a Sud di Roma, dopo avere vestito nel 2012 la maglia della Juve Stabia. Simone Russini, infine, ha debuttato con il Catania agendo da falso nueve.

