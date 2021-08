CATANIA: quale formazione opporrà Baldini alla Vibonese?

Appena 18 rossazzurri sono stati convocati in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Vibonese. In quel di Vibo Valentia sarà interessante verificare le scelte di formazione di mister Francesco Baldini che farà i conti con numerose assenze. Provando ad ipotizzare la formazione di partenza del Catania, sembrano esserci pochi dubbi sulla scelta di Truppo a difendere i pali, viste le contemporanee assenze dei portieri Sala e Stancampiano. In difesa l’unico dubbio riguarda l’out sinistro, con Pinto che pare in vantaggio su Zanchi. In mezzo al campo potremmo vedere il trio composto da Rosaia, Maldonado e Provenzano. Più soluzioni, invece, nel reparto avanzato dove Piccolo, Reginaldo e Russini dovrebbero comporre il tridente. Ceccarelli, Russotto e Bianco le principali alternative.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CATANIA (4-3-3)

Truppo

Calapai, Giosa, Monteagudo, Pinto;

Rosaia, Maldonado, Provenzano;

Piccolo (Ceccarelli), Reginaldo, Russini (Russotto).

