CATANIA: da Sala a Sipos, i neo acquisti non ancora visti all’opera

La gara di Vibo Valentia ha fatto registrare l’esordio assoluto in maglia rossazzurra di otto giocatori. C’è curiosità per vedere all’opera gli altri acquisti portati a termine dal Catania, alcuni dei quali non sono scesi in campo sabato scorso per problemi di tesseramento. A difesa dei pali, ad esempio, Andrea Sala dovrebbe essere il titolare a giocarsi il posto con Giuseppe Stancampiano (Francesco Borriello e Michele Truppo le alternative). In difesa attendiamo riscontri sul rettangolo verde per quanto riguarda Luca Ercolani, centrale scuola Manchester United con tanta voglia di dimostrare il proprio valore anche nel calcio professionistico. A centrocampo mister Francesco Baldini punta sulla qualità, la tecnica e la freschezza atletica di Riccardo Cataldi, in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale che di mezzala. In avanti scalpitano Leon Sipos – alla prima esperienza in Italia (nella foto, ndr) – e Felipe Estrella, ma per quest’ultimo bisogna ancora attendere l’esito delle visite effettuate a Genova.

