Claiton in tribuna allo stadio “Vito Simone Veneziani”. Il difensore centrale brasiliano non sarà disponibile per la partita di Monopoli. Motivo da ricercare nei postumi di un trauma contusivo in zona costale riportato in allenamento. A breve si sottoporrà a visita specialistica ed accertamenti diagnostici. E’ quanto comunica il Calcio Catania prima del fischio d’inizio di Monopoli-Catania.

