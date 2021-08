COLOMBO (all. Monopoli): “Nel primo tempo abbiamo messo in seria difficoltà il Catania”

Il tecnico del Monopoli Alberto Colombo si gode il successo ai danni del Catania e commenta così il 3-0 finale acquisito al “Veneziani”:

“Iniziare con il piede giusto è quello che ogni squadra desidera anche perchè rappresenta un’inizione di fiducia per il lavoro che porti avanti. E’ la prima tappa di un lungo percorso, dunque il risultato va preso con il giusto valore. Siamo tutti felici ma ci sono state anche delle cose da migliorare, piedi per terra perchè ci attendono tante insidie da superare”.

“Nella ripresa siamo stati più attenti a contenere gli avversari, non riuscendo anche per una condizione fisica precaria a ripartire con la stessa efficacia del primo tempo, in cui invece abbiamo messo in seria difficoltà il Catania sulle ripartenze. Poi è calata la condizione, concedendo qualcosina di troppo su alcuni filtranti. Il terzo gol ha chiuso la contesa e ci ha fatto vivere i restanti minuti in modo più rilassato. Ripartiamo da quel che di buono abbiamo fatto e quello che di buono si può fare. Il Catania era molto aggressivo soprattutto sul nostro costruttore di gioco, infatti abbiamo cercato di isolare i due contro due centralmente e, allargando un attimo Piccinni, di slegare il loro terzino andando a giocarci le nostre possibilità in avanti. L’obiettivo è quello di ottenere la salvezza prima possibile, poi vedremo se si potrà alzare l’asticella”.

