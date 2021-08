CONTRATTI CATANIA: più di venti giocatori in scadenza

Un solo anno di contratto per ben 22 calciatori del Catania. Dato, questo, che evidenzia il lavoro da portare ancora avanti in fatto di rinnovi. C’è chi spinge per la prosecuzione del rapporto ma solamente attraverso determinate garanzie. Altri, invece, lasceranno Catania in quanto non facenti parte del progetto tecnico. Estrella a fine stagione rientrerà alla base (Genoa), trattandosi di prestito secco. Per quanto concerne i neo acquisti Sala, Monteagudo, Provenzano, Bianco ed Ercolani, invece, esiste all’interno dei rispettivi contratti la possibilità di esercitare un’opzione per il rinnovo. Sono sei, infine, gli accordi aventi una durata contrattuale più lunga di 12 mesi. Questa la situazione nel dettaglio in casa Catania:

30 GIUGNO 2022

Luca Calapai

Andrea Zanchi

Alessandro Gatto

Alessandro Albertini

Giacomo Rosaia

Luis Maldonado

Manuel Sarao

Claiton

Reginaldo

Antonio Piccolo

Simone Sales

Antonio Giosa

Andrea Russotto

Mario Noce

Michele Truppo

Giulio Frisenna

Felipe Estrella (titolo temporaneo)

Andrea Sala (opzione per il rinnovo)

Juan Cruz Monteagudo (opzione per il rinnovo)

Alessandro Provenzano (opzione per il rinnovo)

Gabriel Bianco (opzione per il rinnovo)

Luca Ercolani (opzione per il rinnovo)

30 GIUGNO 2023

Simone Pino

Giovanni Pinto

Tommaso Ceccarelli

Simone Russini

Riccardo Cataldi

Giuseppe Stancampiano

