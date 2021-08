CURIOSITA’: Baldini, ecco quando è scoccata la scintilla per Ercolani

Da qualche giorno Luca Ercolani è un nuovo giocatore del Catania. Un trasferimento fortemente voluto dal tecnico Francesco Baldini e dal difensore che, poco tempo fa, spingeva affinchè potesse allenare il Carpi. Poi la trattativa del club biancorosso con Baldini è sfumata ed Ercolani si è svincolato a seguito della mancata iscrizione del Carpi al prossimo campionato di Serie C. Ecco che il ragazzo scuola Manchester United è approdato in Sicilia dove ha trovato pronto ad accoglierlo proprio l’allenatore di Massa.

Baldini ha iniziato ad avere calcisticamente un debole per lui qualche anno fa, precisamente nel 2018, quando il difensore partecipò alla prestigiosa UEFA Youth League, competizione calcistica continentale per squadre di club Under 19. Baldini, allora alla guida della Juventus dei giovani, rimase impressionato dalle prestazioni offerte da Ercolani contro la sua squadra: i bianconeri crollarono sotto i colpi del Manchester in Inghilterra (4-1 ma il passivo poteva essere più ampio, ndr) e non andarono oltre il pareggio a Vinovo.

Ercolani fece davvero bene nel doppio confronto coi bianconeri in quella che rappresentò un’occasione speciale per lui: fu infatti la prima volta che il promettente classe 1999 tornò in Italia dopo il trasferimento ai Red Devils avvenuto nel 2016. Oltretutto affrontò la Juve di cui è sempre stato tifoso, certamente uno stimolo in più. Baldini, che in fatto di giovani talenti se ne intende, proverà a tirare fuori il meglio da un calciatore di buone prospettive che cercherà di affermarsi tra i professionisti.

