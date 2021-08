CURIOSITA’: Serie C, il Campobasso pensa ad un tridente d’attacco di ex Catania

Tridente offensivo composto da ex rossazzurri? E’ una possibilità concreta per il neo promosso Campobasso che, nell’attuale finestra di mercato, ha confermato in organico la punta Mattia Rossetti e prelevato Michael Liguori, lo scorso anno in forza alla Recanatese collezionando anche 12 gol e diversi assist in 31 presenze. Entrambi hanno militato tra le file del Catania, Rossetti siglando 5 reti in 25 apparizioni e Liguori con appena due gare disputate. Il Campobasso si muove, inoltre (fonte tuttoc.com), per il tesseramento di Michele Emmausso, che ai piedi dell’Etna fece fatica ad ingranare nella passata stagione venendo ricordato solo per un assist decisivo a Palermo, prima di essere ceduto al Lecco.

