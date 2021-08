CURVA NORD CATANIA: “Distanze e restrizioni solo negli stadi italiani, senza ultras il calcio non avrà un domani”

“Chilometri solo per appendere uno striscione fuori dallo stadio. Cambia tutto, solo quello che siamo non cambia mai. 21/08/2021 Vibo Valentia…. UCN”. Questo il messaggio sui social degli ultras della Curva Nord Catania, che – a differenza dei 21 tifosi presenti nel settore Gradinata – hanno assunto la decisione di non entrare allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia ma si sono comunque recati nella città calabrese appendendo uno striscione all’esterno dell’impianto sportivo recante la scritta: “Distanze e restrizioni solo negli stadi italiani, senza i suoi ultras il calcio non avrà mai un domani”.

