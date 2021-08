ED E’ SUBITO BATOSTA: inizio campionato in salita, ultimi giorni di mercato per correre ai ripari

Monopoli batte Catania 3-0. Il campionato del Catania inizia con una sonora sconfitta al “Veneziani”. Dopo l’incoraggiante prova di Vibo Valentia, i rossazzurri hanno fatto registrare passi indietro sul piano dell’espressione di gioco e della tenuta difensiva. I padroni di casa hanno approfittato dei “regali” della difesa catanese. Tutto facile per Starita, autore di una doppietta nel giro di soli 15′. Poi tanta confusione e poca lucidità, possesso palla sterile ed imprecisione sottoporta. Il Catania paga le numerose assenze ma anche le carenze di un organico che non può definirsi completo. Sono emerse delle lacune, difetti di personalità e carattere, gli avversari hanno evidenziato la loro supremazia soprattutto sulle corsie esterne.

Il tecnico del Monopoli, alla vigilia, non a caso sottolineava l’importanza di vincere i duelli sulle fasce laterali. Ed è proprio lì che il Gabbiano ha fatto la differenza, in una zona di campo dove si è sentita eccome la mancanza di Piccolo. L’esordio in C fa scattare il primo campanello d’allarme, lo stesso mister Baldini nel post-gara ha posto l’accento sulla necessità di migliorare e di risollevarsi in fretta, correndo ai ripari con rinforzi mirati sul mercato. Calapai si è assunto la responsabilità della sconfitta insieme con i veterani del gruppo, che dovrebbero essere i primi a dare l’esempio. Serve tempo per amalgamare la squadra e far crescere i giovani, ma il campionato è già iniziato ed il Catania non può farsi trovare impreparato nei prossimi appuntamenti. Specie se l’obiettivo dichiarato dalla società è quello di provare a migliorare il piazzamento finale dello scorso campionato, al netto delle difficoltà che lo scenario attuale legato anche all’extra campo presenta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***