ESCLUSIVA: Vano, contatti col Catania. Ecco le condizioni del Perugia

E’ trascorso più di un mese da quando scrivevamo che le cifre per intavolare un’eventuale trattativa con il Perugia per Michele Vano fossero sostanzialmente inavvicinabili per il Catania. Da allora, però, sono proseguiti i contatti tra le parti per capire se ci fosse la possibilità di ammorbidire le pretese economiche. Secondo informazioni raccolte in queste ore da TuttoCalcioCatania.com, il Perugia aveva dato inizialmente la disponibilità a trattare sulla base di un prestito oneroso. Soluzione, questa, poco gradita non solo al Catania ma anche alle altre pretendenti. Così la società umbra ha proposto di discutere la cessione di Vano con la formula del prestito secco, aggiungendo un particolare: il pagamento dell’ingaggio di Vano non sarà a carico del Perugia. Il Catania, quindi, dovrebbe all’incirca pagare 150mila euro al giocatore. Un esborso economico di rilevante entità, motivo per cui al momento i rossazzurri non hanno fatto passi avanti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***