EURO 2020: dal 26 agosto Coppa e maglia Italia esposte a Palermo e Catania

A poco più di un mese dalla vittoria italiana del campionato europeo di calcio a Wembley, la gioia dei tifosi non si arresta e i festeggiamenti, rigorosamente covid-free, si spostano in Sicilia, per un appuntamento unico con la Coppa Euro 2020. Dal 26 agosto fino al 5 settembre, ancora riflettori sulla straordinaria impresa degli azzurri, con il trofeo e la maglia del capitano Giorgio Chiellini, autografata anche da altri componenti della squadra, che verranno esposte a Palermo e a Catania, durante tre appuntamenti nei principali store isolani Bruno Euronics.

Un evento in cui si potrà tentare anche la sorte, con un concorso a premi che mette in palio tre smartphone Vivo Mobile Y70. Basterà mettersi in posa con la coppa e provare a vincere il concorso a suon di like. Si comincerà giovedì 26 agosto a Palermo, fino a domenica 29 agosto: il pubblico verrà accolto con palloni, borsette mare, laccetti e portachiavi, arrivando alla foto con la coppa e la maglia, la tappa più attesa. Gli scatti verranno pubblicati dopo il 5 settembre sulla pagina Facebook di Bruno Euronics, dove verrà attivato il concorso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***