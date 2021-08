EX ROSSAZZURRI: Biondi non sfigura nel test di livello con l’Atalanta

Atalanta batte Pordenone 2-1 nell’amichevole del “Gewiss Stadium”. Molto bene la formazione allenata da Massimo Paci che tiene testa a una delle attuali big del calcio italiano. In campo tra le fila neroverdi anche il catanese Kevin Biondi. L’ex rossazzurro, che il Pordenone prelevò nella finestra invernale del calciomercato dandogli la possibilità di mettersi in mostra in Serie B, ha ricoperto il ruolo di terzino destro a Bergamo. La stessa posizione che suggerì ad Andrea Camplone, tre anni fa, di confermarlo nella rosa di prima squadra del Catania facendolo esordire nella vittoriosa trasferta di Avellino per 6-3. Paci è rimasto favorevolmente impressionato dalla prestazione offerta dal ragazzo classe 1999, impiegato per l’intera durata del match. Test sicuramente molto valido per Biondi, smanioso di disputare una stagione da protagonista con la maglia del Pordenone.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***