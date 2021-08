EX ROSSAZZURRI: Curcio verso il ricongiungimento con Silvestri a Modena

L’ex Catania Alessio Curcio, dallo scorso anno in forza al Foggia ottenendo brillanti risultati, si appresta a cambiare casacca nelle prossime ore firmando un contratto triennale. Il Modena, che aveva già chiesto informazioni qualche settimana addietro, piomba su di lui. Secondo i colleghi di tuttoc.com il giocatore lascerà la Puglia per vestire la maglia dell’ambizioso club emiliano in cui militano altri ex rossazzurri: il centrocampista Fabio Scarsella, l’attaccante Alessandro Marotta e il difensore Tommaso Silvestri, con cui Curcio ha condiviso l’esperienza catanese nel 2020.

