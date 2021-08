EX ROSSAZZURRI: Curiale, sul mercato forte interesse della Vibonese

Taranto e ACR Messina hanno avviato contatti con Davis Curiale, ma l’attaccante ex Catania non ha ancora trovato una soluzione per il futuro. In uscita da Catanzaro, nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Vibonese. Il club del patron catanese Giuseppe Caffo, ha manifestato un chiaro interesse nei confronti della punta italo-tedesca classe 1987. Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, in caso di prolungamento contrattuale con il Catanzaro Curiale si trasferirebbe a Vibo Valentia in prestito. Altrimenti, cessione a titolo definitivo firmando un biennale. Trattativa in corso, Vibonese in forte pressing sull’ex rossazzurro.

