EX ROSSAZZURRI: FC Messina, valutazioni sul futuro di Lodi

Ancora un altro anno lega contrattualmente al FC Messina l’esperto centrocampista napoletano Francesco Lodi. Autore di 13 reti e 4 assist in complessive 22 partite disputate quest’anno, l’ex rossazzurro ha fornito un contributo molto importante alla causa peloritana. La stessa stampa messinese ha avuto modo di elogiarlo il mese scorso sottolineando come fosse “una gioia per gli occhi vederlo giocare”. Adesso il club del presidente Rocco Arena, d’accordo con il giocatore, valuta l’ipotesi di proseguire l’avventura a Messina oppure il trasferimento di Lodi che, all’età di 37 anni, vuole ancora dire la sua in campo sentendosi parte integrante di un progetto serio ed ambizioso.

