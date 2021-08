EX ROSSAZZURRI: Di Grazia lascia Pescara, sarà avversario del Catania nel girone C

Andrea Di Grazia riparte dal girone C? Ci eravamo posti questa domanda lo scorso mese di maggio, a seguito della retrocessione del Pescara in Lega Pro e tenendo conto del fatto che avanzava l’ipotesi di una partecipazione degi abruzzesi al raggruppamento meridionale di Serie C. Il Pescara, invece, è stato inserito nel gruppo B. In compenso l’attaccante giocherà comunque al sud, accettando con entusiasmo la proposta formulata dal Foggia. Di Grazia spera di potersi esaltare nel tridente offensivo zemaniano. Trasferimento concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei satanelli.

Per il calciatore classe 1996 affrontare il Catania avrà un sapore particolarissimo essendo catanese cresciuto nelle giovanili rossazzurre e con cui ha giocato anche in prima squadra. Le strade tra lui ed il Catania si divisero nel 2019, non trovando l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza, con l’allora dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco andato su tutte le furie. Il ragazzo, invece, fece una denuncia per mobbing sottolineando in qualche occasione a mezzo stampa che il suo sogno sarebbe stato quello di continuare a vestire a lungo la maglia rossazzurra.

