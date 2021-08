EX ROSSAZZURRI: Juve Stabia, Novellino rimasto impressionato da Tonucci che potrebbe restare

Si è concluso con soddisfazione il ritiro della Juve Stabia. Tra le note principalmente positive delle Vespe figura il difensore Denis Tonucci. Non riscattato dal Catania, Tonucci è rientrato alla base. Inizialmente veniva indicato dalla stampa stabiese come uno dei probabili partenti, questi giorni però sono serviti al tecnico Walter Novellino per valutare con attenzione anche le prestazioni del centrale difensivo pesarese. L’allenatore è rimasto favorevolmente impressionato, non è utopico pensare alla possibilità di una permanenza di Tonucci a Castellammare di Stabia. Secondo quanto riportano i colleghi di stabiachannel.it, “si sta lavorando all’ipotesi di un rinnovo con le cifre attuali spalmate su più anni”. E aggiungono che “il tasso tecnico di Tonucci in Lega Pro non si può discutere e, con la speranza che possa finalmente mettersi alle spalle i tanti infortuni delle ultime stagioni, rappresenterebbe un rinforzo di spessore in un reparto tuttora da cesellare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***