EX ROSSAZZURRI: Onorati torna in pista dopo un anno d’inattività

Marco Onorati riparte da Messina. L’ex preparatore dei portieri del Catania nei giorni scorsi è stato ufficializzato dall’ACR Messina in qualità di componente dello staff tecnico della prima squadra guidato da Salvatore Sullo. Dopo un anno di inattività mister Onorati è pronto a rimettersi in gioco in una piazza che lo aveva già visto all’opera da calciatore. Tra il 1993 e il 1995 Onorati difese i legni dell’AS Messina all’epoca militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, collezionando 55 presenze in gare ufficiali.

La figura di Marco Onorati è legata indissolubilmente al Catania, club in cui approdò giovanissimo dopo essere stato notato da mister Gianni Di Marzio al Torneo di Viareggio 1982. Iniziò ricoprendo il ruolo di vice-Sorrentino nelle annate 1982-83 e 1983-84, esordendo in Serie A il 26 febbraio 1984 in Verona-Catania 3-1, poi riuscì a trovare maggior spazio nelle stagioni successive arrivando a totalizzare 77 presenze in maglia rossazzurra.

La sua carriera proseguì con le maglie di Prato, Avezzano, AS Messina, Marsala, Altamura, Albanova, Atletico Catania e Acireale fino al ritiro avvenuto nel 2003 all’età di 39 anni.

Successivamente Onorati è stato preparatore dei portieri di Acireale (2003-2004), Catania (2004-2012 e 2016-2020), Genoa (2012-2013) e Martina Franca (2015-2016). Alle pendici dell’Etna ha curato la preparazione dei vari guardiapali che si sono avvicendati negli ultime 15 stagioni con accurati metodi di lavoro che hanno contribuito a costruire gran parte delle fortune rossazzurre.

