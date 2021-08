EX ROSSAZZURRI: Pecorino torna in campo, amichevole contro la Juve dei grandi

“Una giornata speciale quella di ieri per Emanuele Pecorino, finalmente di nuovo in campo!

Bentornato!”. Così la Juventus Under 23, sui social, ha festeggiato il ritorno sul rettangolo verde di Emanuele Pecorino. L’attaccante catanese ex Catania era rimasto per parecchio tempo fermo ai box dovendosi operare per una sindrome retto-adduttoria sinistra. Dopo l’intervento chirurgico, Pecorino ha seguito un periodo di riabilitazione e, finalmente, giovedì – subentrando nel secondo tempo – è tornato in campo. Avversaria in amichevole la Prima Squadra della Juventus, vittoriosa per 3-0 grazie alle reti di Dybala, Morata e Ramsey nella prima frazione.

