EX ROSSAZZURRI – Di Piazza, l’agente: “Matteo andrà in doppia cifra quest’anno”

C’è la Fidelis Andria nel presente di Matteo Di Piazza. L’attaccante ex Catania, che ha risolto il contratto con il Catanzaro dopo l’esperienza in prestito sotto l’Etna, punta a rilanciarsi tra le file della squadra pugliese ammessa al prossimo campionato di Serie C, rifiutando le proposte di Taranto e ACR Messina. Il procuratore Giovanni Tateo è sicuro che il suo assistito farà bene in biancazzurro: “Il giocatore non si discute, ha vinto tre campionato di Serie C con Pro Vercelli, Foggia e Lecce. E’ arrivato forse in un momento particolare dove non ha potuto esprimere le sue potenzialità. Matteo adesso ha deciso di rimettersi in discussione andando ad Andria, ha accettato questa sfida e sono certo che andrà in doppia cifra” (fonte tuttocalciocalabria.it).

