EXTRA-CAMPO: in ballo anche la questione Givova

Tra le annose vicende extracalcistiche da risolvere non può essere dimenticata la questione Givova. La querelle tra l’ex sponsor tecnico dei rossazzurri ed il Calcio Catania riguarda la scelta da parte del club etneo di sciogliere improvvisamente il vincolo contrattuale che legava l’Elefante alla società campana fino al 2023. Al posto di Givova sono stati stretti accordi con Linea Oro Sport, rifornitore ufficiale della Nike. A detta dell’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura “ormai da tempo Givova non fornisce al Catania le ovvie e doverose garanzie di affidabilità” e per questo sarebbe stato possibile far decadere immediatamente il contratto.

Non si è fatta attendere la replica dell’azienda italiana che, nei giorni scorsi, per bocca del suo A.U. Giuseppina Lodovico ha precisato, ai microfoni di meridionews.it che “dopo aver rinnovato il contratto di sponsorizzazione di un altro anno, i motivi della rottura risiedono nella richiesta da parte del Calcio Catania dell’organizzazione di un evento a Torre del Grifo finanziato dallo stesso sponsor tecnico”. L’amministratrice ha poi affermato che “nel contratto stipulato con il Calcio Catania non si fa alcun riferimento a questo evento ma che Givova si sarebbe prodigata a contribuire ugualmente all’organizzazione, sebbene in tempi e modalità differenti…è questo il motivo per il quale la proprietà del Calcio Catania ha ritenuto che noi non abbiamo rispettato gli accordi”.

La dottoressa Lodovico inoltre ha chiosato dicendo: “In realtà è Givova a vantare un credito nei confronti del Catania, legato alla vecchia proprietà, per una fornitura di merchandising consegnata e mai pagata…e chiederemo alla Guardia di Finanaza di sequestrare le nuove maglie se il Catania non dimostrerà che il contratto con noi non sia più valido”. Appare dunque evidente che anche la vicenda dello sponsor tecnico avrà strascichi importanti e la controversia potrà essere risolta soltanto attraverso un provvedimento giuridico che stabilirà una volta per tutte chi tra le due parti avrà effettivamente ragione.

