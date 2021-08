EXTRA-CAMPO: bussano alla porta altre importanti scadenze

Mentre si avvicina l’esordio stagionale in Coppa Italia con la Vibonese, non può essere trascurato il discorso legato alle vicende extra-calcistiche. Nei prossimi giorni vanno accreditati a dipendenti e tesserati rossazzurri i mancati stipendi di giugno, che costeranno già al Catania una penalizzazione in termini di punti in classifica. A settembre, invece, bisognerà pagare gli emolumenti relativi a luglio e agosto, effettuando il versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Carriera che fanno riferimento sia alla mensilità di giugno che alle ultime due. Sigi dovrà, dunque, ancora mettere mano al portafoglio. Nel frattempo si sono intensificati i contatti con alcuni imprenditori locali – che dovrebbero essere D’Antoni e Longo – per un nuovo ingresso societario indispensabile per le casse del Catania.

