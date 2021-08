EXTRA-CAMPO: si rischia di imboccare una strada pericolosa per le sorti del club

Il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati ha fatto scattare un preoccupante campanello d’allarme in casa Catania. Il club etneo, in una nota diffusa nel tardo pomeriggio di lunedì, ha fatto sapere di non essere riuscito in tempo a provvedere al pagamento degli stipendi causa «pignoramento subito per effetto di debiti pregressi». Una vicenda che inevitabilmente avrà delle ripercussioni, a cominciare da una penalizzazione in classifica che verrà inflitta alla squadra allenata da Francesco Baldini.

Proprio il tecnico toscano in queste ore convulse ha il delicato compito di tenere insieme i cocci della squadra in attesa di chiarimenti. Calciatori e dipendenti chiedono risposte immediate, vi è il serio rischio di imboccare una strada pericolosa per le sorti del club. Sono giorni di fuoco. I giocatori aspetteranno fino a sabato scriveva ieri il quotidiano “La Sicilia”, successivamente si potrebbe arrivare alla messa in mora della società in caso di mancato rispetto degli emolumenti. Un’ipotesi che la SIGI sta tentando di scongiurare.

La S.p.A. catanese è attesa a stretto giro di posta da alcune scadenze federali da onorare. Martedì 10 agosto sarà poi il giorno dell’udienza relativa alla richiesta di sequestro conservativo per il fallimento della Calcio Catania Servizi S.r.l., la società di servizi operante in passato a Torre del Grifo e dichiarata fallita dalla Sezione Fallimentare del Tribunale etneo nel settembre dello scorso anno. L’ennesima tegola che rischia di abbattersi inesorabilmente sulle sorti di una squadra dilaniata dalla vicende extra-campo e al cui seguito vi sono soltanto tifosi che da anni non fanno altro che inghiottire bocconi amari.

