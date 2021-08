FUTURO CATANIA: web diviso tra speranzosi, realisti e leoni da tastiera. Mettiamo i puntini sulle “i”…

Giorni caldi, caldissimi per delinare il futuro del Calcio Catania, ancora una volta in bilico per i noti problemi societari che da troppo tempo attanagliano il club. Lo scenario di grande incertezza in cui versa la società è sotto gli occhi di tutti. La delusione è tanta perchè dopo l’iscrizione erano state fornite delle rassicurazioni che, invece, ad oggi non sono state tradotte in fatti concreti. Vedi il mancato rispetto delle prime importanti scadenze federali. E allora cosa succede? Si può andare avanti in queste condizioni? Sarebbe stato meglio non iscrivere la squadra ripartendo dalla Serie D? E’ fondata la speranza di accogliere nuove figure imprenditoriali che possano sostenere l’attuale massa debitoria e rilanciare i rossazzurri? Dubbi in tutti i casi legittimi, che vanno affrontati con lucidità senza farsi prendere dalla frenesia e dal delirio di qualche leone da tastiera che pubblica commenti diffamanti all’indirizzo della nostra testata.

A tal proposito, facciamo un pò di chiarezza. TuttoCalcioCatania.com ha sempre basato la propria linea editoriale sui concetti di equilibrio e trasparenza, formulando critiche costruttive quando necessario e raccontando fatti, opinioni. Lungo il percorso abbiamo anche commesso e commettiamo tuttora degli errori, non ci manca l’umiltà per riconoscerlo. Del resto si dice che “chi mangia fa molliche”, riteniamo sia molto meglio così piuttosto che digiunare. Siamo una testata assolutamente libera da condizionamenti e non facciamo informazione sfruttando la direzione del vento o per tenerci buono qualche “amico”. Nè, come ha avuto il coraggio di scrivere qualcuno nella giungla di Facebook, siamo fan sfegatati di Tacopina o della Sigi. Anche in questo caso non sono mancati i commenti diffamanti, qualche buontempone non sa che potremmo adire le vie legali ma meglio soprassedere. Abbiamo altro a cui pensare adesso.

Detto dei leoni da tastiera e messi i puntini sulle “i”, in merito al futuro del martoriato Catania il web si divide anche tra realisti e speranzosi. I primi, come dice la parola stessa, guardano in faccia la realtà. E cioè che l’Elefante zoppica da anni, con il rischio di fallire sempre dietro l’angolo e capisce che la situazione è diventata insostenibile, mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi e non vedono prospettive di rilancio, individuando magari la pista del fallimento come soluzione estrema ma inevitabile. Poi abbiamo i soggetti che nutrono la speranza di evitare il peggio, salvando la stagione e auspicando l’ingresso di nuovi investitori perchè consapevoli che fallire adesso significherebbe ripartire dal basso ripetendo l’esperienza recente del Trapani di rimanere un anno senza calcio. Oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro che rappresenterebbe un dramma sociale di cui tenere conto. Di fronte a tutto questo, qual è la strada giusta da seguire? La ricetta migliore sarebbe rilanciare immediatamente il Calcio Catania se esiste la possibilità concreta di farlo. Ci si scontra però con una realtà fin troppo complessa che impone serie riflessioni.

