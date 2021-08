La Figc con un comunicato ufficiale ha reso noti i gironi del Campionato Under 17 e Under 15 Serie C (uguali) per la stagione 2021-2022. Il format prevede 6 gironi da 10 squadre e la data d’inizio è prevista per domenica 26 agosto. Il Catania è stato inserito nel raggruppamento F che include le seguenti squadre: Bari, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, ACR Messina, Monopoli, Palermo, Taranto, Vibonese.

