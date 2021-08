LA GIOVANE ITALIA: “Ercolani, difensore stile british”

Nei giorni scorsi abbiamo proposto la descrizione del profilo del neo acquisto Riccardo Cataldi a cura de La Giovane Italia, da sempre molto attenta in fatto di giovani promesse del calcio italiano. Questi, invece, i tratti più significativi di quanto si legge sul difensore Luca Ercolani, per il quale ieri avevamo messo in evidenza un filmato reperito sulla piattaforma Youtube:

“Nato a Ravenna, Ercolani ha vissuto una clamorosa svolta per la sua giovane carriera nell’estate del 2016. Il Manchester United ha scelto di puntare sul ragazzo romagnolo, volato in Inghilterra per inseguire il sogno di imporsi in uno dei club simbolo del calcio mondiale. Un percorso entusiasmante, che lo ha visto vestire le maglie delle formazioni Under 18 e Under 23, nelle quali si è messo in luce con buona continuità fino ad affacciarsi alle porte della prima squadra, durante la gestione Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha aggregato più volte agli allenamenti dei grandi, durante i quali Luca ha avuto l’onore di marcare Zlatan Ibrahimovic, arrivando a rappresentare un autentico spauracchio per un Anthony Martial poco incline alle “attenzioni” del difensore italiano. Nell’ultimo anno, però, Ercolani è stato perseguitato dalla sfortuna: prima un infortunio a un piede lo ha privato della convocazione per il Mondiale Under 20, poi il crac al ginocchio all’inizio della nuova stagione lo ha costretto ai box praticamente per tutto il 2019/20. Problemi fisici che gli hanno di fatto impedito di giocarsi sul campo una nuova riconferma con lo United.

Ercolani si è meritato il salto in Inghilterra grazie ad un profilo da centrale ben assortito, che nel corso dei quattro anni oltremanica ha acquisito uno stile da provetto difensore britannico. La scuola dello United ha infatti esaltato la fisicità del ragazzo romagnolo, che utilizza al meglio una struttura ben bilanciata prediligendo un approccio molto aggressivo in marcatura, tendente al gioco d’anticipo sul diretto avversario. Non è un caso che il suo punto di riferimento sia diventato Harry Maguire, neo capitano e leader difensivo dei Red Devils. I buoni fondamentali sul piano tecnico gli consentono di impostare l’azione in maniera piuttosto efficace, frangente nel quale può ancora crescere”.

