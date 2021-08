LA SICILIA – Ieri è saltata assemblea totalitaria Sigi, due imprenditori hanno preso tempo fino a settembre

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Non c’è proprio pace per questo Catania che non sta più riuscendo a risollevarsi. Ieri alle 19.00 era in programma l’assemblea totalitaria della Spa alla quale devono intervenire tutti i soci per risultare valida, ma all’ultimo momento è stata rinviata. Non si è potuto procedere neanche al rinnovo del CdA come avevano lasciato intendere i vertici del Calcio Catania e la stessa Sigi. Tanto basta per comprendere che i contrasti nella Sigi continuano e soprattutto manca la liquidità necessaria per affrontare la prossima stagione e soddisfare i tanti creditori e ovviamente quelli pubblici. Si spera nell’arrivo di due imprenditori, uno del settore edile e l’altro di quello caseario ma entrambi prendono tempo fino a settembre. Ci sono le forze economiche per mantenere in vita il Catania? Intanto il solo Nicolosi con un contributo di 100mila euro e due professionisti che hanno elargito 10mila euro hanno risposto all’appello.

