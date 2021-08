LA SICILIA – Pellegrino: “C’è da migliorare il quinto posto. Meglio fallire? Mi fa ribollire il sangue. Sul mercato…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino fa il punto della situazione in casa rossazzurra a poco tempo dall’inizio della stagione e la fine del calciomercato: “Il Catania di domani avrà giovani importanti ma ci sono anche giocatori esperti e che in C possono fare bene. I riscontri sulla campagna abbonamenti sono buoni, stiamo cercando di arrivare piano piano ad avere più gente da accogliere nel pieno rispetto dei protocolli. Il Catania oggi non è una società ricca ma ha sempre detto che vuole cedere. Spero che tutti si guardi al futuro con più serenità, qualcuno negli ultimi giorni si è avvicinato ed è molto interessato. Nello scorso campionato siamo arrivati quinti e ora vorremmo migliorare la classifica. Dire ‘era meglio fallire’ mi fa ribollire il sangue. Sul mercato bisogna avere la pazienza per portare qui giocatori funzionali al progetto. Presto valuteremo pure i rinnovi. Flavio Russo, Borriello e Frisenna restano in pianta stabile con la prima squadra. Trattiamo Rauti e Negro, Terrani costa troppo. Faremo di sicuro altri 3-4 acquisti”.

