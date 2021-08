LA SICILIA: Piccolo non convocato, va via o resta?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito della mancata convocazione di Antonio Piccolo, all’interno del quotidiano locale si legge che non ha infortuni, ma allora perchè Baldini non l’ha convocato? Il ragazzo vuole andare via? Il procuratore pressa perchè ha qualche richiesta che potrebbe spuntare dal cilindro entro martedì? Il Catania insiste a non voler cedere il calciatore, ma entro la fine del mercato vedremo quanto inciderà la volontà del club, quella del giocatore e la pressione del procuratore. Strano, perchè gli stipendi ai calciatori (ma il fatto sarà ufficializzato nei prossimi giorni dall’Amministratore Unico Le Mura) sono stati pagati e non certo alla vigilia della partenza per Monopoli. I calciatori hanno avuto, in questo senso, ampie garanzie.

