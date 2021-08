MERCATO: altro no al Catania, quello di Rauti che va in Abruzzo

Il Catania ha trattato il trasferimento del ragazzo che, ad un certo punto, sembrava potesse addirittura rimanere al Torino viste le varie defezioni che hanno coinvolto il reparto offensivo granata. Proprio sul gong, invece, Nicola Rauti ha trovato l’accordo per l’approdo in prestito secco all’ambizioso Pescara. Il giocatore aveva inizialmente rifiutato il passaggio al club abruzzese, poi però le parti sono riuscite a definire l’intesa. Niente Catania, dunque, per l’ex attaccante del Palermo che torna in Serie C ripartendo dal girone B.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***