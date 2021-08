MERCATO: il Catania ci riprova per Negro

Adesso che non dovrebbero esserci problemi con la fideiussione integrativa depositata dal Catania, la società rossazzurra proverà a completare la rosa a disposizione di mister Francesco Baldini dopo avere “sacrificato” Jacopo Dall’Oglio, diretto a Palermo. Il difensore di proprietà del Monza Stefano Negro, reduce dall’esperienza in prestito al Perugia, è ancora un obiettivo di mercato etneo. Dopo una fase di standby, il club dell’Elefante proverà a riavviare la trattativa auspicando di concludere l’operazione in settimana. Potrebbe essere lui il sostituto di Tommaso Silvestri, ceduto in questa finestra di calciomercato al Modena.

