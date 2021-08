MERCATO: il Catania si tira fuori dalla corsa per Terrani e alza il pressing su Rauti

Giovanni Terrani non arriverà alle pendici dell’Etna. L’attaccante di proprietà del Bari piace al Catania, la dirigenza rossazzurra ha chiesto informazioni ma il profilo dell’ex Como viene ritenuto costoso per le casse del club. Il Catania, quindi, insiste per provare a riportare in Sicilia – dopo l’esperienza di Palermo – il promettente Nicola Rauti, fresco di debuto nella Prima Squadra del Torino andando anche a segno in Coppa Italia. Obiettivo non semplice da raggiungere, visto che la concorrenza non manca (anche in Serie B) ma la trattativa prosegue, alzando il pressing per un giocatore che sarebbe assai gradito a mister Baldini.

