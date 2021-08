MERCATO: Dall’Oglio il primo di una nuova serie di giocatori in uscita

Importante sacrificio economico per il Catania, quello di privarsi di Jacopo Dall’Oglio. Rossazzurri che devono necessariamente snellire il monte ingaggi e, pertanto, diventava di fondamentale importanza lasciare partire il centrocampista milazzese che percepisce uno stipendio di rilevante entità. Altri giocatori sono segnalati in partenza. Almeno 2-3 club di Serie C hanno avviato contatti per Alessandro Gatto, idem il difensore Simone Sales. Qualche richiesta anche per Claiton e Antonio Giosa, ma è possibile che uno dei due rimanga alle pendici dell’Etna. E poi vanno formalizzati gli accordi per il rinnovo di qualche elemento presente nell’organico di mister Francesco Baldini, valutare l’eventuale permanenza di qualche giovane in Prima Squadra, c’è da chiarire se Mariano Izco e Reginaldo proseguiranno l’avventura sotto il vulcano. Di sicuro il Catania cederà altri calciatori entro la fine del mese, altri ancora dovranno necessariamente arrivare per il completamento della rosa e rimpiazzare i partenti.

