MERCATO: Estrella non verrà tesserato, Rosaia vicino al rinnovo

Si attendeva un responso medico favorevole, in merito alle visite a cui l’atleta si è sottoposto nei giorni scorsi. Ebbene non giungono notizie confortanti per il Catania. Il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma e di proprietà del Genoa, dopo essere stato ufficializzato non potrà essere tesserato dalla società rossazzurra. Probabile, a questo punto, che il Catania reperisca sul mercato un sostituto all’altezza mentre, come riportato di recente dalla nostra testata, il centrocampista Giacomo Rosaia è sempre più vicino al prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***